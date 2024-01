Le Regine del Crimine | Griselda Blanco, la regina della droga

Griselda Blanco conosciuta come la “Madrina della Cocaina “ nasce il 15 febbraio 1943 a Cartagena, in Colombia, e la sua infanzia è segnata da estrema povertà e difficoltà familiari. A soli 11 anni, si trasferisce nella città di Medellín con una madre alcolizzata e un padre assente. Inizia a lavorare come prostituta in tenera età per diventare una narcotrafficante prima e un boss spietato poi . Era talmente spietata che persino Pablo Escobar aveva paura di lei.