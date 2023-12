Le Regine del Crimine | Aileen Carol Wuornos l’adescatrice e assassina delle autostrade

La storia di Aileen Carol Wuornosnata a Rochester, nel Michigan, il 29 febbraio 1956, soprannominata Highway Hooker, l’adescatrice delle autostrade, è un duro colpo al luogo comune secondo il quale non ci sono mai state serial killer tra le donne. Il modus operandi di Aileen era sempre lo stesso. Dopo aver fatto l’autostop, si accordava con gli uomini per il compimento di atti sessuali. Una volta appartatasi con loro li uccideva e li derubava per poi rivendere i loro oggetti al banco dei pegni.