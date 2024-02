Le Regine del Crimine | Aderinoye Queen Christmas, dalle passerelle della moda al traffico di droga

E’ l’alba del 29 gennaio 2024 a Lekki una città che si trova a sud-est della città di Lagos capitale della Nigeria e una squadra della Drug Law Enforcement Agency fa irruzione in un elegante palazzina. Cercano una modella Aderinoye Queen Christmas che è stata Miss Commonwealth Nigeria Culture 2015/2016 e fondatrice della Queen Christmas Foundation. Ma l’ex reginetta di bellezza non c’è perché qualcuno l’ha avvista per tempo ed è fuggita durante la notte. Ma dov’è Aderinoye Queen Christmas che tutti consideravano un angelo con le sue attività benefiche? E se se fosse un divolo? La più grande beffa che il Diavolo abbia mai fatto al mondo è stata quella di convincere tutti che non esiste. E come niente poi sparisce...