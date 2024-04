Day Hospital | Un giorno in Pronto Soccorso. A Milano.

Uno dei più grandi pronto soccorso milanesi, quello del Policlinico, ci ha ospitati per un giorno per aiutarci a capire quali siano le difficoltà e quali i punti di forza dell’emergenza-urgenza. Sentiamo dalla voce del primario Giorgio Costantino e dei suoi collaboratori cosa significa fare pronto soccorso, oggi, in una città come Milano. E come il sistema riesca a resistere, nonostante le mancanze della medicina territoriale.