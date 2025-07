Charlotte d’Inghilterra ha una collezione di gioielli da oltre 100 mila euro: guarda che meraviglia

A soli dieci anni, la principessa Charlotte si sta affermando non solo per la grazia e la compostezza con cui affronta i suoi primi impegni pubblici, ma anche per una spiccata sensibilità estetica, che traspare dalla cura con cui sceglie gli accessori. In particolare i gioielli: un piccolo ma già significativo patrimonio che mescola con naturalezza storia, affetto e gusto personale.

Come sua madre, la principessa del Galles, Charlotte ha cominciato a inserire nel proprio guardaroba pezzi dal valore simbolico profondo, spesso legati a figure femminili centrali della famiglia reale. Un gesto di stile, certo, ma anche un modo precoce di onorare la memoria e le tradizioni.

Il ferro di cavallo della regina Elisabetta

Durante l’ultima edizione del Trooping the Colour, Charlotte ha commosso indossando una spilla a forma di ferro di cavallo in diamanti, regalo personale della sua bisnonna, la regina Elisabetta II. Un omaggio delicato e toccante alla bisnonna scomparsa, che amava l’equitazione e ne aveva fatto uno dei simboli ricorrenti del proprio immaginario privato.

Nella stessa occasione, anche Kate Middleton ha reso omaggio alla regina Elisabetta indossando gli orecchini con perle del Bahrain, fra i più amati dell’invidiabile collezione della sovrana. Così, madre e figlia hanno sfilato unite da un filo invisibile di continuità simbolica, usando i gioielli come forma di narrazione non verbale.

Tra gioielli di famiglia e nuove icone

Charlotte, però, riesce a coniugare gli oggetti ereditati con scelte più giocose e personali, mantenendo sempre una cifra stilistica coerente con la sua età.

Secondo Maxwell Stone, direttore della gioielleria britannica Steven Stone, la giovane principessa «sta già padroneggiando l’arte di mescolare i classici dell’alta gioielleria con i preferiti delle grandi catene». Un equilibrio che testimonia non solo eleganza naturale, ma anche un’intelligenza emotiva e simbolica rara per la sua età.