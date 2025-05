Charlotte d’Inghilterra ha 10 anni e somiglia più a papà William che a mamma Kate

Nel giorno in cui la principessa Charlotte compie dieci anni, Kensington Palace si risveglia con un’aria di festa discreta ma intrisa di significato. La secondogenita del principe William e della principessa Catherine raggiunge la doppia cifra, segnando una tappa simbolica nel percorso di crescita di una delle giovani figure più osservate della monarchia britannica.

Un nome carico di eredità

Charlotte Elizabeth Diana, questo il suo nome completo, porta con sé un’eredità che si legge già nelle scelte onomastiche: omaggio alla nonna paterna, la principessa del Galles, e alla bisnonna, Elisabetta II. Dieci anni dopo la sua nascita al St Mary’s Hospital di Londra, Charlotte appare sempre più a suo agio nel ruolo pubblico che le è stato cucito addosso sin dalla culla.

Tra educazione e spontaneità: la nuova generazione reale

Accanto ai fratelli George e Louis, ha preso parte con grazia a numerosi eventi ufficiali, mostrando un equilibrio che sorprende per la sua età. Di Charlotte colpiscono la spontaneità controllata, la curiosità viva e quel modo fermo ma composto con cui affronta l’obiettivo dei fotografi. In lei si intravede già la cifra di una futura rappresentante della Corona

Un futuro che si affaccia con garbo

Il decimo compleanno non è soltanto un momento di festa per la famiglia reale, ma anche l’occasione per riflettere su come la nuova generazione si stia lentamente preparando a raccogliere il testimone. Charlotte, in questo senso, è il volto giovane di una monarchia che cambia, ma non dimentica la propria storia. E in quel sorriso leggero che accompagna i ritratti ufficiali, si coglie tutta la promessa di ciò che sarà.

Curiosità sulla principessa Charlotte

Charlotte Elizabeth Diana è nata il 2 maggio 2015 al St Mary’s Hospital di Londra, lo stesso dove vennero alla luce anche i suoi fratelli, George e Louis. Terza in linea di successione al trono britannico, dopo il padre William e il fratello maggiore, Charlotte rappresenta un capitolo importante nella storia della monarchia: è infatti la prima figlia femmina a non essere superata nella linea ereditaria da un fratello minore, grazie alla riforma della legge sulla successione approvata nel 2013.

Frequenta la Lambrook School, nel Berkshire, insieme ai fratelli, e fin da piccola ha mostrato un temperamento brillante e una presenza vivace, tanto da essere spesso definita la più spigliata dei tre. Nei suoi modi composti, nello sguardo attento e nei piccoli gesti durante gli eventi ufficiali, molti hanno riconosciuto l’impronta della bisnonna Elisabetta II, a cui Charlotte era particolarmente legata.