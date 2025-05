Il messaggio dietro le perle di Kate Middleton per il VE Day 2025

L’8 maggio 2025, in occasione dell’80esimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale in Europa, la principessa del Galles ha preso parte a un concerto commemorativo insieme al principe William, re Carlo III e la regina Camilla. Un evento solenne, ricco di musica e testimonianze dei veterani, che ha visto Kate Middleton distinguersi ancora una volta per la sua capacità di comunicare attraverso lo stile.

La collana che parla di memoria

Per l’occasione, Kate ha scelto di indossare una collana a cinque fili di perle firmata Susan Caplan, designer e imprenditrice di origine ebraica, i cui gioielli sono apparsi anche nella serie dedicata alla monarchia inglese, The Crown. Un gioiello già apparso nel gennaio 2025 durante la Giornata della Memoria dell’Olocausto, a sottolineare come la principessa sia consapevole della potenza evocativa degli accessori e della loro capacità di legare eventi, simboli e narrazioni storiche.

La collana a cinque fili di perle, «placcata in rodio», è composta da «perle sintetiche luminose di dimensioni crescenti» e «si chiude con una chiusura decorata da cristalli Swarovski, una catena di estensione appesantita e un gancio», come spiegato nella descrizione sul sito. Il costo della collana è 275 sterline.

Perle, simbolo di lutto e rispetto

Nel linguaggio del lutto reale, le perle hanno un valore consolidato. Indossate dalla regina Elisabetta II nei momenti di cordoglio e da Kate stessa ai funerali della sovrana nel 2022, esse rappresentano sobrietà, rispetto e continuità dinastica. In questo contesto, la scelta della principessa diventa un tributo silenzioso alla generazione che ha vissuto il conflitto mondiale, e un segno di adesione al linguaggio codificato della monarchia britannica.

Un messaggio culturale e politico

Non è solo il simbolismo del lutto a rendere significativa la collana: essendo realizzata da una designer ebraica con perle vintage, essa diventa veicolo di un messaggio più ampio. Indossarla sia per commemorare la Shoah sia per celebrare la fine della guerra in Europa significa riconoscere il valore della memoria collettiva, della resilienza e dell’identità culturale. Un gesto di sensibilità politica, in un’epoca in cui il linguaggio simbolico della monarchia è più scrutinato che mai.

Il linguaggio raffinato della moda

Completato da un abito blazer bianco firmato Self-Portrait, orecchini vintage e un fiocco in velluto nero tra i capelli, il look di Kate Middleton dimostra una volta di più come l’estetica possa farsi linguaggio diplomatico.