Kate Middleton e Charlotte, il look coordinato mamma e figlia al Trooping the Colour

Abito e portamento regali per mamma e figlia: Kate e Charlotte incantano Londra nel giorno del compleanno del Re

Impeccabile e dallo stile sempre raffinato: Kate Middleton, Principessa del Galles, ha catturato l’attenzione sabato durante il Trooping the Colour 2025, uno degli appuntamenti più solenni e iconici del calendario reale britannico.

Per l’occasione, la Principessa ha scelto un elegantissimo abito cappotto color acquamarina, impreziosito dagli orecchini appartenuti alla Regina Elisabetta, omaggio discreto ma carico di significato alla memoria della sovrana scomparsa.

L’evento, che celebra da oltre 260 anni il compleanno ufficiale del monarca, ha attirato migliaia di persone nelle strade di Londra, lungo il percorso che da Buckingham Palace attraversa il Mall fino alla Horse Guards Parade, per concludersi con il tradizionale sorvolo della Royal Air Force.

Kate ha preso parte alla parata in carrozza insieme ai suoi tre figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis, mostrando ancora una volta il suo ruolo centrale nella vita pubblica della famiglia reale.

Per questa prima apparizione ufficiale dopo diversi mesi lontana dalle scene, la Principessa del Galles ha indossato la redingote «Bria» firmata Catherine Walker, descritta sul sito della maison come un “tono acquamarina con risvolti e polsini avorio a contrasto”.

In perfetto pendant con la madre, la principessa Charlotte sfoggiava un abito dello stesso colore, completato da un’acconciatura curata: due trecce ordinate che partivano dall’alto della testa, sottolineando la sua grazia naturale.

A completare il look di Kate, un cappello a tesa larga decorato con un fiore, sotto cui si intravedeva uno chignon raccolto con eleganza, in perfetta armonia con l’ensemble sofisticato scelto per l’evento.