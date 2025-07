Charlotte d’Inghilterra e Leonor di Spagna alla finale di calcio femminile: la partita si gioca anche tra le principesse

Alla finale degli Europei femminili UEFA 2025, giocata domenica 27 luglio a Basilea, la tensione in campo era pari a quella sugli spalti. Tra gli spettatori più illustri, le principesse d’Europa: Charlotte del Galles, figlia del principe William, e le sorelle Leonor e Sofia di Spagna, figlie di re Felipe VI. Una partita, due nazioni, tre giovani volti reali coinvolti con entusiasmo — ma solo una, alla fine, ha potuto festeggiare.

Charlotte ha esultato accanto al padre per la vittoria delle Lionesses, la nazionale inglese femminile, che ha battuto la Spagna nella sfida decisiva. Dall’altra parte dello stadio, Leonor e Sofia, tifose accanite della Roja, hanno applaudito con compostezza la loro squadra, pur dovendosi accontentare del secondo posto.

La gioia per la vittoria inglese è stata condivisa anche sui social, con un post firmato William e Charlotte: “Che partita! @Lionesses, siete le campionesse d’Europa e non potremmo essere più orgogliosi di tutta la squadra. Godetevi questo momento, Inghilterra. W e Charlotte”, accompagnato dal messaggio: “Campionesse D’Europa!”

La presenza del principe William alla finale non è certo una sorpresa: è patrono della British Football Association. Ma vedere al suo fianco Charlotte, 10 anni, è stato un momento speciale. I due hanno celebrato la vittoria delle Lionesses anche con un video postato subito dopo il fischio finale, che ha fatto il giro del web.

Charlotte d’Inghilterra, una tifosa doc

La principessa è un’appassionata di sport a tutto tondo: danza, tennis, e ora calcio. Di recente ha presenziato alla finale maschile di Wimbledon con i genitori e il fratello George, ma per il calcio ha un affetto particolare. Tifa per le Lionesses da quando è piccola, un entusiasmo che William e Kate incoraggiano apertamente.

Non è la prima volta che Charlotte si schiera al fianco della nazionale: il 31 luglio 2022, lei e il padre avevano registrato un messaggio di incoraggiamento per la finale contro la Germania. E in quell’occasione, come nella serata della finale a Basilea, Charlotte indossava un vestito a pois molto simile. Un outfit diventato virale nel giro di poche ore.

Il look di Charlotte e il richiamo a Lady D

Si tratta di un abito firmato Guess, blu navy con pois bianchi, maniche con volant, bottoncini sul davanti e una gonna a trapezio: semplice, ma perfettamente adatto a un evento sportivo di alto profilo. Il dettaglio non è sfuggito agli osservatori reali e ai social, dove il look è diventato virale nel giro di poche ore.

Ma non si tratta solo di un vestito ben scelto. Il look di Charlotte ha un chiaro significato simbolico. Il motivo a pois, il taglio dell’abito e la palette cromatica richiamano direttamente lo stile della madre, Kate Middleton, e ancora più indietro nel tempo, quello indimenticabile di Lady Diana. Un abito simile fu indossato dalla principessa del Galles in diverse occasioni pubbliche negli anni ’80, ed è stato ripreso più volte anche da Kate come omaggio alla suocera.

Sebbene Charlotte sia ancora troppo giovane per scegliere da sola cosa indossare, ogni sua uscita pubblica sembra raccontare un frammento della storia delle donne della sua famiglia.

Leonor e Sofia: il look delle principesse spagnole

Sedute qualche fila più in alto rispetto alla delegazione britannica, Leonor e Sofia di Spagna non hanno fatto mancare il loro sostegno alla Roja. Sciarpa rossa sulle spalle, le figlie di re Felipe hanno esultato al gol della loro nazionale e accettato con dignità la sconfitta, salutando con cortesia il principe William prima del match.

Non è la prima volta che le giovani principesse spagnole si mostrano vicine al mondo dello sport: già presenti agli Europei maschili del 2024 in Germania, anche in questa occasione si sono distinte per il loro aplomb e il loro tifo appassionato. Leonor, in particolare, ha rivolto parole di incoraggiamento alle calciatrici spagnole dopo la sconfitta, dimostrando un senso del dovere già da futura regina.

Eleganti ma sobrie, Leonor e Sofia hanno scelto outfit che mescolano istituzionalità e freschezza. La principessa delle Asturie ha optato per un coordinato bianco, con pantaloni e top, completato da una giacca blu gessata. Sofia, invece, ha indossato pantaloni bianchi e giacca beige, spezzando la neutralità con un tocco di tifo acceso: una sciarpa rossa in onore della Roja.

In un incontro che ha visto l’Inghilterra trionfare sul campo, a vincere sugli spalti è stato sicuramente il fair play delle nuove generazioni reali.