Leonor di Spagna, il debutto da royal adulta: stile impeccabile (come mamma Letizia) ai Premi di Girona

Dopo la formazione militare, Leonor torna in scena: ai Premi di Girona sfoggia autorevolezza, fascino e un look in perfetta sintonia con quello di Letizia

«Devo ammettere che questo teatro mette soggezione, è un “santuario delle arti”». Con queste parole, pronunciate in un impeccabile catalano, la principessa Leonor ha aperto il suo discorso sul palco del Teatro Liceu di Barcellona, dove per la prima volta si è tenuta la cerimonia dei Premi Princesa de Girona. Un luogo simbolico per un evento che ogni anno sottolinea il legame dell’erede al trono con la Catalogna, e che segna anche il ritorno ufficiale di Leonor alla vita pubblica dopo il periodo di formazione militare.

Accanto a lei, la famiglia reale al completo: il re Felipe, visibilmente fiero, la regina Letizia e l’Infanta Sofia. Insieme, hanno presenziato a due giornate dense di significato, che hanno celebrato sei giovani talenti spagnoli premiati nelle categorie Sociale, Ricerca Scientifica, Arti e Lettere, Impresa e Internazionale.

Leonor ha conquistato il palco con eleganza e naturalezza, indossando un raffinato tailleur blu notte firmato Bleis Madrid, già visto in una versione simile lo scorso autunno a Oviedo. Il completo, realizzato in tessuto jacquard con riflessi metallici, unisce sobrietà istituzionale e grazia femminile: giacca dal taglio maschile e spalle morbide, pantaloni dritti, acconciatura raccolta con riga centrale, orecchini di diamanti appartenuti alla madre, décolleté nere di Pinkchic Guagua e borsa in pelle di Oliviamareque. Un look studiato, che racconta la maturità crescente della principessa.

Anche la regina Letizia ha scelto toni scuri, puntando su un completo total black di Mango, già noto nel suo guardaroba. I pantaloni palazzo in raso richiamavano lo stile anni ’70, mentre gli accessori – décolleté di Sezane, clutch di Magrit e orecchini di Tous Jewelry – completavano un outfit sofisticato ma consapevole. La vera sorpresa? La perfetta sintonia stilistica con la figlia maggiore: due completi simili per taglio e tono, essenziali ma d’impatto, a sottolineare una complicità anche nella moda. L’unica differenza stava nei capelli: sciolti con onde leggere per Letizia, raccolti e ordinati per Leonor.

L’Infanta Sofia, invece, ha scelto un look più audace e fresco, in linea con la sua giovane età. Il suo jumpsuit blu firmato The-Are con scollo asimmetrico e pantaloni ampi in tessuto vaporoso lasciava scoperta una spalla, seguendo le ultime tendenze. Treccine sottili tra i capelli e ballerine slingback in pelle di Magrit hanno dato un tocco vivace e contemporaneo al suo stile, che punta sempre più sull’espressione personale.

Sul palco, a condividere l’attenzione del pubblico, anche il re Felipe, che ha preso la parola subito dopo la figlia. Se Leonor ha reso omaggio ai giovani premiati, «perché affrontano la complessità del mondo per trasformarla in soluzioni chiare, accessibili ed efficaci», il sovrano ha invece regalato un momento di leggerezza con un simpatico riferimento al grande ospite della serata: «Iniesta de mi vida», ha detto, rivolgendosi ad Andrés Iniesta, autore del gol che nel 2010 regalò alla Spagna il suo primo titolo mondiale di calcio.