George d’Inghilterra ha 12 anni: 12 cose che (forse) non sai sul futuro re

Il 22 luglio, all’Adelaide Cottage – la residenza dei principi del Galles a Windsor – si festeggia un compleanno speciale: il principe George compie 12 anni. Primogenito di William e Kate, secondo in linea di successione al trono britannico, George Alexander Louis porta un nome carico di storia: George era uno dei nomi favoriti dai bookmaker all’epoca della sua nascita, e non a caso fu scelto in onore del suo trisavolo, Giorgio VI, padre della regina Elisabetta II. Eppure, il nome del principino avrebbe potuto essere un altro: si racconta infatti che i coniugi Wales avessero inizialmente pensato ad “Alexander”, un nome che Kate “voleva ardentemente”.

Timido e riservato, George è cresciuto sotto i riflettori fin dalla nascita. Ogni sua apparizione pubblica viene osservata e analizzata dai sudditi e dai royal watcher. I genitori, però, sono sempre stati attenti a proteggere la privacy dei loro tre figli – George, Charlotte e Louis – cercando di garantire loro un’infanzia il più possibile normale, nonostante il peso della corona che incombe.

Questa attenzione, tuttavia, non ha impedito a George di sviluppare un certo disagio verso gli eventi ufficiali. Sempre più schivo, a volte appare addirittura altezzoso, come è sembrato durante la sua ultima apparizione pubblica a Wimbledon. Lì, in compagnia di mamma Kate, papà William e della sorellina Charlotte, ha assistito alla finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Nonostante l’entusiasmo del pubblico per l’italiano, George non ha nascosto la delusione: il suo tifo era tutto per Alcaraz.

Il momento è diventato virale. George e Charlotte sono stati ripresi mentre reagivano, visibilmente contrariati, alla sconfitta del loro beniamino. Entrambi sono grandi appassionati di tennis, una passione probabilmente ereditata dalla madre, patrona dell’All England Lawn and Tennis Club, organizzatore del celebre torneo londinese.

Ma il tennis non è l’unico sport che fa battere il cuore del giovane principe. In aprile, George è stato visto a Villa Park mentre tifava sfegatatamente per l’Aston Villa contro il Paris Saint-Germain. Imitando le espressioni nervose di William, è saltato più volte in piedi durante l’incontro, indossando perfino una sciarpa della squadra come suo padre. Un momento di grande complicità tra padre e figlio, che William ha commentato così: “Vorrei che George trascorresse una serata fuori casa partecipando a una grande competizione europea. Penso che sia davvero importante creare quei ricordi.”

Il dodicesimo compleanno di George segna anche un importante cambiamento sul piano istituzionale: da questo momento, entra ufficialmente in vigore per lui una storica regola della monarchia. Secondo il protocollo, infatti, due eredi al trono non possono più viaggiare insieme quando svolgono incarichi ufficiali, per motivi di sicurezza. Anche William, alla sua età, fu soggetto a questa stessa norma.

Nonostante la giovane età, George ha già vissuto il suo battesimo ufficiale nel mondo royal: a soli nove mesi ha preso parte al tour in Australia e Nuova Zelanda con i genitori nel 2014. Apparso pubblicamente solo due volte durante quel viaggio, fu comunque definito “la star dello spettacolo”.

Ma il vero punto di svolta per il giovane principe arriverà il prossimo autunno. William e Kate stanno scegliendo con cura la scuola che George dovrà frequentare per prepararsi al ruolo che un giorno lo attende. Il dibattito in casa Wales è stato acceso: Kate avrebbe preferito il Marlborough College, la scuola in cui ha studiato e che l’ha aiutata a superare un’infanzia segnata dal bullismo. William, invece, ha spinto per l’Eton College, storico istituto riservato all’élite britannica e frequentato dallo stesso principe. E, secondo quanto riportato dal Daily Mail, sembra che alla fine abbia prevalso proprio Eton.

Attualmente, George studia insieme a Charlotte e Louis alla Lambrook School, a Windsor, un’eccellenza educativa immersa nella campagna inglese. Ma da settembre, per lui inizierà una nuova avventura: un percorso più impegnativo e formativo, che potrebbe condurlo – come il padre – verso l’università e/o una carriera militare. William, prima di diventare pilota di eli-soccorso, ha frequentato la St Andrews University in Scozia, dove ha incontrato Kate nei primi anni Duemila.

Chissà se anche per George il futuro riserverà momenti simili… Per ora, però, non resta che godersi l’estate con la famiglia, prima di un autunno che segnerà – anche se in modo silenzioso – l’inizio del suo cammino verso la corona.