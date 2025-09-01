Georgina Rodriguez sfoggia il super anello di fidanzamento (e non solo) sul red carpet di Venezia: così si prepara al matrimonio con Cristiano Ronaldo

Collier, anelli e un solitario da capogiro: Georgina Rodríguez ha incantato Venezia e, dopo nove anni accanto a CR7, è pronta a salire all’altare. Le nozze restano top secret, ma una cosa è certa: i diamanti saranno i protagonisti assoluti.

Se Rihanna nel 2012 cantava «Shine bright like a diamond», Georgina Rodríguez sembra aver trasformato quelle parole in realtà sul red carpet della 82ª Mostra del Cinema di Venezia. La compagna di Cristiano Ronaldo ha infatti catalizzato l’attenzione con un tripudio di gioielli: collier, anelli ed orecchini coordinati capaci di far impallidire persino le regine e le principesse di tutto il mondo.

Ma, a dirla tutta, l’accessorio che ha rubato la scena è stato un altro: il gigantesco anello di fidanzamento che CR7 le ha infilato al dito l’11 agosto. E lei, emozionata, ha scritto su Instagram: «Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite». Dopo nove anni di convivenza, è arrivato quel grande passo che il campione le aveva promesso.

Nata a Buenos Aires il 27 gennaio 1994 da madre spagnola e padre argentino, Georgina è cresciuta a Jaca, nel cuore dei Pirenei spagnoli. A quattro anni ha iniziato a studiare danza classica, inseguendo il sogno di diventare ballerina. Quel percorso l’ha condotta a Madrid, dove – secondo la versione ufficiale – ha iniziato a lavorare come commessa da Gucci. È lì che nel 2016 ha incontrato Cristiano Ronaldo. Certo, i più maliziosi sostengono che in realtà la giovane lavorasse come ragazza immagine nella discoteca Opium e che la storia dell’incontro in boutique sia solo una romantica licenza narrativa. Ma poco importa: la favola, comunque sia andata, ha preso vita e continua ad andare avanti.

Insieme, i due hanno costruito una vera e propria dinastia. Nel 2017 è nata la loro primogenita, Alana Martina, oggi 7 anni. Nel 2022 sono arrivati i gemelli Bella Esmeralda, 3 anni, e il piccolo Ángel, che purtroppo non è sopravvissuto al parto, lasciando un vuoto immenso nella famiglia. Ronaldo, 40 anni, era già padre di tre figli: Cristiano Junior, 14 anni, la cui madre non è mai stata resa nota, e i gemelli Mateo ed Eva, 7 anni, nati da madre surrogata. Oggi questa “squadra di calcio” vive a Riad, dove il fuoriclasse gioca nell’Al Nassr con un contratto da capogiro da 200 milioni di euro fino al 2027.

Ma Georgina non è rimasta nell’ombra del compagno. Da semplice commessa, si è trasformata in modella per maison come Gucci, Prada e Chanel, influencer con milioni di follower e volto di un reality targato Netflix, I Am Georgina, tratto dal suo libro autobiografico. Non solo: nel 2020 ha anche calcato il palco dell’Ariston come co-conduttrice del Festival di Sanremo.

E adesso, ecco il colpo di scena più atteso: dopo anni di “forse” e di rinvii, finalmente ci sarà il matrimonio del millennio. L’organizzazione e i dettagli delle nozze restano ancora avvolti nel mistero, ma già si preannunciano come uno degli eventi più scintillanti degli ultimi anni. L’unica certezza? I diamanti, ovviamente.