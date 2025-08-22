Dua Lipa, 30 anni da vera popstar: il compleanno lungo un’estate

Prima l’Italia con il fidanzato Callum Turner, poi Mallorca e Parigi e infine Ibiza: i 30 anni di Dua Lipa diventano un compleanno lungo un’intera estate

Il tempo per Dua Lipa sembra non scorrere mai davvero. Il 22 agosto la regina del pop internazionale soffia ufficialmente sulle sue 30 candeline, ma i festeggiamenti sono iniziati ben prima e si sono trasformati in un vero e proprio tour estivo fatto di party, viaggi e momenti indimenticabili. Classe 1995, il cui nome in albanese significa «io amo», la star anglo-albanese ha varcato la soglia dei trenta abbandonando i “venti” senza nostalgia e con l’entusiasmo contagioso di chi vive ogni istante al massimo.

La scaramanzia non è mai stata un problema: chi se ne importa se qualcuno sostiene che festeggiare in anticipo porti sfortuna? A Dua Lipa basta poco per trasformare ogni occasione in pura celebrazione, soprattutto se circondata dagli amici più cari, dal futuro marito Callum Turner e dalla magia di Ibiza, la sua isola del cuore. Qui le feste non sono mancate: candeline spente sotto le stelle, balli fino all’alba, look mozzafiato e un’energia capace di travolgere chiunque. Chi non l’ha vista ballare nel suo abito nero trasparente mentre tiene in equilibrio sulla testa un bicchiere di vino? Qui il video.

Il 22 agosto segna la data ufficiale del traguardo, ma la verità è che l’artista ha trascorso l’intera estate come in un compleanno infinito. Prima Ibiza, poi l’Italia con il suo amore appassionato, fino alle tappe glamour tra Napoli, Palermo e Milano, dove ha reso omaggio a Raffaella Carrà durante una serata che resterà negli annali. In ogni città Dua si è mostrata nella sua versione più autentica: senza guardie del corpo, mano nella mano con Callum, magari seduta su un marciapiede con uno Spritz in mano. È questo che la rende unica: una popstar planetaria che non ha bisogno di barriere, capace di restare vicina al pubblico e sembrare, nonostante tutto, una ragazza comune.

Ma i suoi 30 anni non sono soltanto feste ed evasione. Tra Mallorca, Parigi per la Couture Week e ancora Ibiza, Dua Lipa ha trovato anche il tempo di ricaricare le energie in vista del nuovo tour mondiale, in partenza il 1° settembre. Tutto esaurito, tutto pronto. Nel frattempo, resta il mistero sui piani del giorno X: dove e come spegnerà le candeline questa volta? Quel che è certo è che la sua estate senza fine ha già sancito l’inizio di un nuovo decennio all’altezza di una vera popstar.