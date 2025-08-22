Dua Lipa, il compleanno (in anticipo) a Ibiza tra balli scatenati e brindisi

Quest’anno Dua Lipa ha deciso di giocare d’anticipo: le candeline per i suoi 30 anni, che spegnerà ufficialmente il 22 agosto, sono già state celebrate. La popstar britannica di origini albanesi ha scelto di farlo a Ibiza, la sua isola del cuore, insieme al futuro marito Callum Turner e a un ristretto gruppo di familiari e amici.

Sempre instancabile su Instagram, la cantante ha condiviso una pioggia di immagini che raccontano l’atmosfera di festa: brindisi, abbracci e soprattutto un look vedo-non-vedo che non poteva certo passare inosservato. Tra party sfrenati e candele soffiate sotto le stelle, Dua ha illuminato la scena con abiti mozzafiato e un’energia contagiosa.

E per chi se lo fosse perso, c’è un video che è già cult: lei, in un abito nero trasparente, mentre balla sorridendo e tiene in equilibrio un bicchiere di vino sulla testa. Un’immagine che racconta meglio di mille parole lo spirito con cui la popstar ha scelto di entrare nei suoi 30.