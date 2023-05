Usa: «l’Iran ha usato gli aiuti post-sisma per contrabbandare armi»

L’Iran ha sfruttato i convogli di aiuti umanitari inviati in Siria dopo il terremoto dello scorso febbraio per contrabbandare armi da utilizzare contro le forze statunitensi schierate in quel Paese. E’ quanto emerge da alcuni dei documenti riservati del Pentagono trapelati nelle scorse settimane, e ottenuti dal quotidiano Washington Post. I documenti affermano che l’Iran ha celato sistemi d’arma tra gli aiuti post-sisma inviati a Damasco all’inizio di quest’anno. Le forniture avrebbero incluso armi di piccolo calibro, munizioni e droni.

Un alto funzionario dell’ufficio del primo ministro iracheno, Mohammed Shia al Sudani, ha definito «falsi» i contenuti dei documenti:«La realtà è che i confini sono completamente aperti, e infatti continuiamo a subire infiltrazioni attraverso il confine con la Siria. (…) Per quale ragione attendere un convoglio di aiuti come copertura?».