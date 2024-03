Paris Fashion Week: Nicolas Ghesquière celebra i primi 10 anni da Louis Vuitton

In un periodo dove le grandi Maison non riescono a trattenere un Direttore Creativo per più di un anno o due, Nicolas Ghesquière è qui per dimostrarci che esistono le eccezioni festeggiando i suoi 10 anni a capo della direzione creativa di Louis Vuitton.

Per questo importante traguardo Ghesquière intraprende in viaggio introspettivo - presentato nella Cour Carrée del Louvre - riportando in passerella i capi e le silhouette che nel corso di questi 10 anni hanno segnato il suo percorso.

Ritornano infatti i dettagli tech - pensiero a cui si era ispirato già nel 2018/19 - che raccontano di un futuro fantascientifico tra total look bianchi, sporcati solo da alcuni dettagli color cammello, e abiti pastello dai mille specchietti riflettenti.

È tornata anche l’ispirazione biker, con giacche in pelle decorate da bande diagonali accompagnate da vaporose gonne con rouches ispirate alla collezione primavera estate del 2016. Compaiono anche qui le pellicce, ormai tendenza indiscussa della stagione, che rispetto alle classiche proposte monocolore, qui si tingono di marrone, grigio, bianco e miele. Non potevano poi mancare i bauli, punto di partenza della maison francese, che vengono riprodotti su stampa per abiti moderni e curiosi.

Per festeggiare questo anniversario ha calcato la passerella anche Felix, Global Ambassador del marchio, cantante k-pop e componente del gruppo sudcoreano Stray Kids, con l'attrice e modella Jung Ho-yeon.

Un traguardo sicuramente non da poco per l’ambiente moda, che però ha generato ancora più aspettativa per il futuro del marchio. Staremo a vedere cosa lo stilista francese ha in serbo per noi dopo il recente rinnovo del contratto con la maison.