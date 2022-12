Zelensky negli Usa: «State investendo in democrazia»

Volodymyr Zelensky viene accolto con una standing ovation e applausi al Congresso americano. «Di fronte alle "primitive tattiche" russe e contro ogni probabilità, l'Ucraina non è caduta ma vive e combatte. Non ci arrenderemo mai» osserva il Presidente dell'Ucraina e aggiunge: «E questo anche grazie al sostegno degli Stati Uniti: voglio ringraziare gli americani e dire loro che gli aiuti concessi a Kiev non sono beneficienza ma un investimento nella sicurezza globale e nella democrazia».

I democratici sembrano compatti nel voler sostenere Kiev, mentre fra le fila repubblicane ci sono delle obiezioni, uno scetticismo che si è contrapposto all'appello di Zelensky per più aiuti per combattere la Russia in prima linea.

Terminata la sua visita a Wasghinton, non è escluso che il presidente ucraino prossimamente possa visitare anche Regno Unito e, forse, Francia e Germania, secondo quanto riporta la Cbs.

Dall'incontro tra Biden e Zelensky è assolutamente chiaro il messaggio inviato, anche alla Russia: «L'Occidente non lascerà sola l'Ucraina. L'obiettivo è la pace, ma non si pensi di logorare l'Occidente, perché non si farà logorare e sosterrà l'Ucraina fino a che non arriverà la pace», ha detto in mattinata il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Sky Tg24.