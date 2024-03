Voglia di guerra - Panorama in edicola

L'editoriale del direttore

Più che il consenso bulgaro ottenuto da Putin alle recenti elezioni, mi hanno colpito le immagini del presidente russo. Le percentuali le davo per scontate. Lo zar del Cremlino avrebbe potuto essere confermato con il 70 o l'80 per cento, ma sarebbe stata la stessa cosa: comunque avrebbe continuato a comandare lui, anche se avesse ottenuto meno voti. La sua vittoria era ampiamente prevista: dunque dov'è la novità? Piuttosto nessuno immaginava che Putin si sarebbe concesso un bagno di folla e che avrebbe fatto campagna elettorale comparendo qua e là fra la gente e addirittura partecipando a eventi pubblici e concerti.

Scherzare col fuoco

Il tabù di un intervento diretto degli Stati europei in Ucraina è infranto. A guidare il fronte di chi evoca un confronto con Vladimir Putin è il presidente Emmanuel Macron. Che sensibile al ruolo e agli interessi di Parigi, non esita a mettere in gioco la pace dell'intero continente.

Il ri-partito

Dopo la scomparsa del mitologico fondatore, sembrava destinata alla liquefazione. E invece Forza Italia vive una riscossa con crescita di iscritti, amministratori e parlamentari che corrono alle varie elezioni e con un leader che ha visione e fa squadra. Sì, nel Centrodestra qualcosa è cambiato...

Dupe. Assomiglia all'originale

Abiti, accessori, profumi, cosmetici, ma anche oggetti di design o viaggi. Evocano quelli di grandi marchi, ma sono prodotti più a buon mercato. E la sostanza della «dupe economy», praticata da consumatori Millennial e Gen Z.

Mettete dei fiori nei vostri bocconi

Le infiorescenze commestibili sono una cinquantina. Molti pensano che servano ad abbellire i piatti, ma non è così. Ecco come i grandi chef li utilizzano per il loro sapore, le proprietà nutritive e, talvolta, persino curative.