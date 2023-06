Condannati i due attivisti di Ultima Generazione che si incollarono al Laocoonte

Il tribunale vaticano ha emesso una sentenza riguardante il caso di due attivisti appartenenti al gruppo Ultima Generazione, i quali avevano compiuto un'azione di protesta incollandosi alla statua del Laocoonte situata all'interno dei musei Vaticani lo scorso agosto. Secondo la sentenza, i due attivisti, identificati come Ester Goffi, 26 anni, e Guido Viero, di 61 anni, sono stati condannati a 9 mesi di reclusione con pena sospesa.

In aggiunta alla condanna penale, entrambi dovranno pagare una multa di 1.500 euro per il reato di danneggiamento aggravato e una multa di 120 euro per aver trasgredito un ordine legittimo emesso dall'autorità competente. Un'altra attivista coinvolta nell'azione di protesta, Laura Zorzini, è stata anche lei condannata, ma solo a una multa di 120 euro per la trasgressione all'ordine delle autorità.

Oltre alle multe e alla condanna penale, Viero e Goffi sono stati anche ritenuti responsabili di risarcire i danni causati alla statua del Laocoonte, con un totale di 28.148 euro. Durante l'udienza odierna, il procuratore aveva inizialmente richiesto una condanna più severa, chiedendo una pena di 2 anni e 5 giorni per Guido Viero, 2 anni per Ester Goffi e un mese per Laura Zorzini. Per i primi due imputati, era stata richiesta anche una multa di 3.000 euro.

Si tratta di una sentenza significativa che evidenzia l'atteggiamento del tribunale vaticano nei confronti delle azioni di protesta e delle violazioni dell'ordine pubblico all'interno dei confini della Città del Vaticano.