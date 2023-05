Elezioni Turchia: Erdogan sotto il 50%, si va al ballottaggio

in Turchia si è votato per le elezioni parlamentari e presidenziali: Erdogan è in testa, ma il suo vantaggio si riduce con la conta dei voti ed è ora sotto la soglia del 50% necessaria per non andare al ballottaggio. Erdogan ha dichiarato che «Anche se i risultati non sono ancora stati pubblicati, siamo chiaramente in testa», ha detto a una marea di sostenitori riuniti nel cuore della notte ad Ankara: «Rispettiamo queste elezioni e rispetteremo le prossime», ha affermato Erdogan. «Non sappiamo ancora se le elezioni siano finite con questo primo turno, ma se la gente ci porterà al secondo turno lo rispetteremo», ha assicurato il presidente uscente.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ottenuto il 49,4% nelle elezioni dopo lo scrutinio del 99,37% delle schede scrutinate. Lo ha affermato il presidente del Consiglio elettorale turco Ahmet Yener, come riporta la tv di Stato Trt, facendo sapere che il principale candidato dei partiti di opposizione Kemal Kilicdaroglu ha ottenuto il 44,96% delle preferenze, Sinan Ogan il 5,2% e Muharrem Ince lo 0,44% dei consensi.