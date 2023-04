Trump incriminato; domani sarà in tribunale a New York

New York blindata oggi per l'arrivo di Trump in vista dell'udienza di domani. Transenne e agenti intorno al tribunale di Manhattan e anche alla Trump Towe. «Partirò da Mar-a-Lago a mezzogiorno (le 18 in Italia), verso la Trump Tower a New York. Martedì mattina, crediateci o meno, andrò in tribunale. l'America non doveva essere così»: lo scrive Donal Trump sul suo social Truth, annunciando la sua partenza per la Grande Mela, dove domani sarà incriminato per il caso della pornostar.

Il 60% degli americani approva l'incriminazione di Trump, secondo l'ultimo sondaggio della Cnn pubblicato a poche ore dalla comparizione in un tribunale di Manhattan dell'ex presidente. Tre quarti degli americani intervistati, rivela ancora il sondaggio, ritengono che la politica abbiamo giocato un ruolo nel caso e per il 52% di questi è la motivazione principale.

L’ex presidente Donald Trump deve rispondere di aver pagato 130mila dollari alla pornostar Stormy Daniels, il prezzo del silenzio perché lei non rivelasse a tutti gli incontri sessuali avuti con il magnate dell’immobiliare, nel 2016, all’epoca dei pagamenti, candidato alla Casa Bianca che poi conquistò. Trump e la sua azienda sono accusati di aver falsificato i documenti per nascondere i pagamenti a Stormy Daniels. Fu Michael Cohen, ex avvocato di Tump e ora teste per l’accusa, a pagare la pornostar e poi farsi rimborsare dalla Trump Organization.