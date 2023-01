Trovato il terzo covo di Matteo Messina Denaro

Nuovi passi avanti degli inquirenti nelle perquisizioni e nei controlli scattati dopo la cattura di Matteo Messina Denaro. A Campobello di Mazara, cittadina dove il boss si è nascosto negli ultimi anni e dove reano già stati individutai i due principali covi, un terzo nascondiglio è stato scoperto in giornata. Si tratta di un appartamento che risulta essere in vendita.

Per quanto riguarda la vicenda giudiziaria oggi Matteo Messina Denaro non si è presentato alla prima udienza con il giudice prevista in video conferenza