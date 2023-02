Terremoto inTurchia e Siria: oltre 500 morti

Sono drammatiche le immagini in arrivo da Siria e Turchia colpite nella notte da una violentissima scossa di terremoto, di magnitudo 7.9. Il bilancio delle vittime è ancora incerto dato che si parla di una zona per lo più occupata da villaggi ma le autorità parlano già di oltre 500 morti.

La scossa ha generato anche uno tsunami sulle coste asiatiche della Turchia investite da onde che hanno creato il panico.

Preoccupazione anche in Italia dove l'allerta per il probabile arrivo al Sud, soprattutto in Sicilia di eventuali onde anomale ha portato alla sospensione momentanea della circolazione ferroviaria che è tornata alla normalità poco fa