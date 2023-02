Terremoto in Turchia e Siria: i morti sono più di 3700

Si aggrava arrivando a proporzioni catastrofiche il bilancio del terremoto che ieri ha colpito Turchia e Siria. Stando alle ultime stime i morti sarebbero 3700 ma ci sarebbero almeno altre 10 mila persone sotto le macerie.

Nel complesso infatti la violenza delle scosse, oltre 1200, hanno fatto crollare migliaia e migliaia di edifici, sbriciolatisi in pochi secondi ed in piena notte senza dare così tempo alle persone di mettersi in fuga.

La situazione appare più drammatica in Siria dove i mezzi a disposizione dei soccorritori sono decisamente inferiori rispetto alla Turchia