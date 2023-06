Terremoto a Siena, scossa di magnitudo 3.7 avvertita in tutta la Toscana

Secondo i rilievi ingv, il sisma ha avuto epicentro a Poggibonsi, in provincia di Siena, con magnitudo 3.7. Tantissime le segnalazioni di persone in tutta la Toscana che hanno avvertito il tremolio della terra sia in casa sia in strada.