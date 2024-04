L'editoriale del direttore

I giornalisti che si occupano di cronaca raccontano episodi gustosi, alcuni dei quali divertenti, come quel giudice che nel pieno del dibattimento lasciò attonite le parti, pm, avvocati e imputato, guadagnando l'uscita al grido di «ho i ceci sul fuoco». Ovviamente non c'era alcun fornello dimenticato acceso e neppure una pentola che rischiava di incendiare la casa. Semplicemente, il magistrato era un po' originale. Forse troppo per chi, dovendo amministrare la Giustizia, decide della vita delle persone, della libertà e dei risarcimenti.

Il signor mani bucate

Duecento miliardi di euro. È il costo del Superbonus per il Paese, ma che l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte rivendica come suo «capolavoro» politico. In concreto: è stato ristrutturato solo il 4 per cento degli edifici. E l'Europa, ora che le risorse sono finite, esige interventi per la casa green. Auguri agli italiani che dovranno pagare.

Come spiare 9.418 contribuenti e poi sfruttarne i dati

Sono state aperte inchieste per migliaia di accessi illeciti agli archivi fiscali, da parte di funzionari della stessa Agenzia delle entrate. Per i responsabili non ci sono state gravi conseguenze. Ma ora si indaga su società di servizi che commerciano con queste notizie riservate.

007 senza confini. Le intelligence che vogliono i segreti del mondo

In prima linea ci sono i servizi segreti di Recep Tayyp Erdogan, così come quelli dei regimi di Russia, Iran e Cina. Fanno operazioni e raccolgono informazioni in tutto l'Occidente. E l'Italia è un Paese cruciale.

Il benessere è un viaggio

