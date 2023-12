Sostenibilità ambientale ed economica: il decennio di successi di Global Shapers Roma

Dieci anni fa, Pasquale Salzano, riconosciuto Young Global Leader del World Economic Forum, metteva in atto un'iniziativa ambiziosa fondando a Roma il primo hub dei Global Shapers su richiesta del Forum stesso. L'obiettivo principale di questa iniziativa innovativa era coinvolgere giovani promettenti, capaci di lasciare un'impronta indelebile nel mondo a partire dalla loro città, attraverso attività volte a fare la differenza e a generare un impatto positivo. A distanza di un decennio, celebrando il decimo anniversario della fondazione di Global Shapers Roma, Salzano sottolinea l'importanza cruciale di un approccio integrato tra sostenibilità ambientale ed economica.

La comunità romana dei Global Shapers, originariamente concepita per valorizzare gli obiettivi dell'agenda 2030 dell'ONU, ha dimostrato di essere un esempio lampante di come la sinergia tra sostenibilità ambientale ed economica sia essenziale per il successo di iniziative a lungo termine. Il presidente di SIMEST, Pasquale Salzano, ha rimarcato che, per essere veramente efficace, la sostenibilità ambientale deve costantemente andare di pari passo con la sostenibilità economica.

In un decennio di attività, Global Shapers Roma ha portato a termine ben 18 progetti, raccogliendo fondi per un totale di 150 mila euro grazie alla collaborazione di oltre 40 partner, tra aziende e realtà no profit. Questo non solo evidenzia l'impegno costante e la determinazione della comunità, ma anche la capacità di coinvolgere e mobilitare il settore privato e organizzazioni senza scopo di lucro, dimostrando come il loro lavoro abbia avuto un impatto tangibile e positivo.

Tra i progetti di maggior rilievo figura l'impegno nella promozione dell'educazione e nella diffusione di una cultura inclusiva tra i giovani. Global Shapers Roma ha sostenuto la realizzazione di programmi educativi in 8 scuole della Capitale e in altre 70 scuole in tutto il mondo. Questo approccio non solo testimonia la volontà di creare un impatto concreto, ma sottolinea anche l'importanza di partire dall'educazione delle nuove generazioni, diffondendo valori di sostenibilità ambientale ed economica fin dalla base.

La storia di Global Shapers Roma rappresenta un esempio tangibile di come la sostenibilità non possa essere affrontata separatamente dai pilastri economici. Il successo dell'associazione nel raggiungere i propri obiettivi è la prova che la strada verso un futuro sostenibile richiede un approccio olistico, integrando la salvaguardia dell'ambiente con pratiche economiche responsabili.

Il decimo anniversario di Global Shapers Roma non è solo una celebrazione del passato, ma anche un invito a continuare a promuovere la collaborazione tra giovani leader, aziende e organizzazioni no profit. L'obiettivo è costruire un futuro in cui sostenibilità ambientale ed economica camminino di pari passo, creando un circolo virtuoso in cui il successo economico sia strettamente legato al rispetto e alla tutela dell'ambiente. La sfida è stata vinta a Roma, ma il messaggio è globale: il futuro sostenibile è possibile solo attraverso un impegno congiunto di tutti gli attori della società.