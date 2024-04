I social network sono morti (ed ecco chi sono i killer) - Panorama in edicola

L'editoriale del direttore

Il direttore Maurizio Belpietro risponde a una lettera di un lettore.

«Caro Nino, capisco il suo sarcasmo e in parte le do ra-gione. Dovevamo indignarci dieci anni fa e decidere allora di reagire di fronte alle mire espansionistiche di Putin. Invece, nel 2014, quando la Russia occupò la Crimea e invase le province ucraine di Lugansk e Donesk siamo rimasti con le mani in mano, quasi non fosse successo nulla. Sì, Stati Uniti ed Europa hanno imposto qualche blanda sanzione, condannando l'operazione, ma nulla di più. Poi la vita è continuata come prima, con i weekend e tutto il resto, come dice lei».

Così abbiamo spento la voce ai social

Dovevano essere la comunità globale per il confronto di idee ed esperienze. Sono scaduti in un'arena di intrattenimento e promozione commerciale. In Italia, poi, il caso Ferragni ha svalutato anche la figura degli influencer. I network digitali vivono una crisi profonda tra ansia da performance e contenuti ai limiti del basico. Le potrà salvare la nuova frontiera della realtà virtuale?

Marciare divisi per perdere uniti

Per il voto alle Regioni a quello per i Comuni non riescono a scegliere lo stesso candidato. E peggio va per le Europee... Dopo il risultato dell'Abruzzo, Gluseppe Conte ed Elly Schlein non fanno in tempo ad avvicinarsi che già si scoprono inconciliabili. E pronti alla prossima batosta.

Dune. La storia non raccontata

Il film, ora al cinema, è spettacolare. Eppure dalla rilettura della saga letteraria che lo ha ispirato si comprende un messaggio che va oltre lo show. Ne emerge il profondo ecologismo, ma anche la previsione delle storture cui esso - e lo sperimentiamo oggi - ha portato.

I globetrotter del «paesello». È scattata la voglia di andare in vacanza nei luoghi delle proprie origini (o in quelli delle star)

I nonni di Madonna emigrarono da Pacentro, in Abruzzo. La famiglia di Lionel Messi proviene da Recanati. Russell Crowe da Ascoli, Francis Ford Coppola da Matera. La moda l'hanno lanciata loro, ma ora altri milioni di italiani all'estero sentono il richiamo del borgo che fu. Il «turismo delle radici» è un fenomeno.