Skriniar: l'Inter accetta l'offerta del Psg

L'Inter ha accettato l'ultima offerta del PSG per Milan Skriniar: 15 milioni di euro, bonus compresi. Il difensore slovacco partirà già nella sessione invernale del calciomercato ma la firma è al momento rimandata. Marotta e Ausilio devono, infatti, concludere con un giocatore che sostituisca Skriniar nella rosa di Inzaghi e solo a quel punto il via libera per Parigi sarà confermato.