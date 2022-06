Salute

I piaceri della carne

Una ricerca sull’atteggiamento verso questo cibo degli italiani non lascia dubbi: la prediligono in grande maggioranza. Al tempo stesso vogliono allevamenti sostenibili, che però devono essere tradizionali. Perché sono contrari ai surrogati prodotti in laboratorio, quelli che oggi l’Unione europea propone come alternative ecologiche.