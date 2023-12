Le pressioni di Casarini & c. per farsi dare decine di clandestini da portare in Italia

Raffica di messaggi per indurre l’armatore di un mercantile che aveva raccolto dei naufraghi ad agire da scafista: «Venite in acque internazionali e consegnateli a noi». La risposta: «Io non infrango le regole. E non navigo con criminali pericolosi per l’equipaggio»