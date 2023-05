Per la Schlein è già conto alla rovescia

Quanto dura Elly? Prima delle elezioni, un ex ministro di lungo corso del Pd le dava poco più di un anno di vita politica, ovvero fissava la data di scadenza della nuova segretaria il giorno dopo i risultati delle elezioni europee. In realtà, la batosta delle amministrative e le gaffe collezionate in poche settimane avvicinano la resa dei conti. Che già dopo la vittoria a sorpresa della Schlein non tutto filasse liscio si sapeva. Prova ne sia che alcuni esponenti dem dell’area moderata avevano preferito traslocare altrove, mentre altri avevano lasciato intendere di avere la valigia in mano. Del resto, per gli aderenti a Base riformista, una delle correnti più numerose del partito, difficile mandare giù la linea movimentista su utero in affitto, termovalorizzatore e armi all’Ucraina.

Ve lo immaginate Lorenzo Guerini, ex ministro della Difesa caro agli americani, che sul sostegno a Kiev si mette a fare i distinguo? Insomma, fin dalle prime mosse della segretaria, al Nazareno in tanti erano sulle spine, pronti a rompere se del caso.



