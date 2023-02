Governo Meloni, stop alle occupazioni

«È finita l'era in cui lo Stato si volta dall'altra parte sul fronte della legalità: le case popolari vadano a chi ha bisogno». Così parla la premier Giorgia Meloni in un video in diretta pubblicato sui suoi social e parte della sua nuova rubrica, Gli appunti di Giorgia.

«Dal 16 gennaio scorso, grazie alla sicurezza nelle stazioni, abbiamo avuto 144 arresti, 155 stranieri espulsi, sequestrato quantità enormi di droga e armi, continua il lavoro” ha commentato «Ora questo governo va alla guerra contro le occupazioni abusive, cominciamo con gli sgomberi».