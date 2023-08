La Costituzione privata di Elly Schlein

«Articolo 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».

Tutti hanno diritto. Tutti. Diritto di opinione, libertà di opinione. Uno dei fondamenti del nostro paese, da sempre. Ed in quel «tutti» c’è il bello (o il brutto) di questo articolo fondamentale del nostro paese: tutte vale per le opinioni, quelle che ci piacciono e quelle che no. Tutti vale anche per i cittadini, dal Presidente della Repubblica all’ultimo degli ultimi (se mai esista un ultimo), tutti, compreso il Generale Vannacci. Questo dice la Costituzione.

C’è poi la Costituzione di Elly Schlein: «La Costituzione non mette tutte le opinioni sullo stesso piano» ha detto oggi il segretario del Pd commentando appunto le ormai famose frasi contenute nel libro del generale dell’Esercito.

Siamo in attesa di capire, dato che testualmente quanto affermato dalla numero 1 dei dem non corrisponde al vero, dove sia scritto sulla Costituzione quanto da lei sostenuto e quali sarebbero le opinioni che meritano un trattamento inferiore. Anche perché non ci pare che il libro di Vannacci sia oggetto di chissà quale inchiesta di chissà quale magistratura su chissà quale reato. Nulla di nulla. E allora? Perché l’opinione del militare tanto contestata dovrebbe vale meno delle altre?

Semplice: perché l’opinione è contraria (come il titolo del libro: Il Mondo al Contrario); contrario ovviamente alle opinioni della Schlein e quindi, per questo e solo per questo, meritevoli di minor considerazione.

Non è di certo la prima volta che la sinistra sbatte in faccia a tutti la propria presunta superiorità culturale; ora siamo anche alla superiorità di opinione e pensiero.

Per fortuna gli italiani hanno capito da tempo questa favola e ne sono anestetizzati, non ci fanno nemmeno più caso; al massimo qualcuno ci ride sopra.

La Costituzione tutela e protegge tutte le opinioni, comprese quelle del Generale Vannacci, Ma non merita le bugie, di una parte politica che usa la nostra Carta a proprio piacimento.