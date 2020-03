CORONAVIRUS, CHIUSE TUTTE LE FABBRICHE

Chiusura totale delle aziende, norme più rigide per gli spostamenti delle persone, vietato lo sport anche in solitaria, limiti pure per le passeggiate con il proprio cane. Il Governo ha annunciato le nuove misure, ancor più restrittive, per cercare di arginare l'epidemia di Coronavirus in Italia. Il segno che quanto deciso due settimane fa non ha sortito gli effetti sperati, un po' per la debolezza delle stesse un po' per i troppi episodi di violazioni che si registrano in tutto il paese.

Così oggi, dopo giorni di forte pressione da parte soprattutto dei governatori delle regioni più colpite (Lombardia, Emilia Romagna e Veneto) e dopo gli ultimi bollettini della Protezione Civile con quasi 800 morti nella giornata di ieri Giuseppe Conte ha ceduto e deciso con il suo esecutivo le nuove restrizioni che saranno in vigore da domenica 22 marzo.

«Le misure adottate - ha detto Conte - hanno bisogno di giorni per vedere il loro effetto. Sono misure severe ma non abbiamo alternative. Dobbiamo resistere per tutelare noi stessi e le persone che amiamo. Rallentiamo il motore produttivo del Paese ma non lo fermiamo per affrontare al meglio il periodo più difficile dell'epidemia».

Una comunicazione arrivata in maniera piuttosto surreale, senza un precedente Consiglio dei Ministri, senza un Decreto.





Dichiarazioni del Presidente Conte www.youtube.com





Cosa prevedono le norme

Dopo l'incontro con sindacati ed imprenditori è stato decisa la chiusura delle fabbriche e le attività produttive fino al 3 aprile su tutto il territorio nazionale, escluse quelle alimentari, quelle del mondo della sanità e quelle di importanza strategica per il sistema paese.

L'elenco dettagliato delle attività che resteranno aperte è stato stilato in accordo con industriali e parti sociali.

ECCO L'ELENCO

Supermercati, farmacie e negozi di prima necessità resteranno regolarmente aperti senza limitazioni di orario.

A questi si aggiungono:

COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI

PESCA E ACQUACOLTURA

INDUSTRIE ALIMENTARI

INDUSTRIA DELLE BEVANDE

FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI

FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI (incluse parti staccate e accessori)

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE

ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI

TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA

TRASPORTO AEREO

MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI

SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE

SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

RICERCA SCIENTFICA E SVILUPPO

SERVIZI VETERINARI





Misure che arrivano dopo gli annunci e le ordinanze stabilite in maniera autonoma da alcune Regioni. Questa l'ordinanza restrittiva della Regione Lombardia.

ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA 22 MARZO.pdf