Caldaie, sfratti e affitti: chi ha una casa è perduto

Fino a qualche tempo fa il mio era solo un sospetto, ma ora ne ho la certezza: la transizione green ci lascerà al verde. Lo si capiva già guardando il listino delle auto elettriche: infatti, nonostante produrle costi meno in quanto prive di motore termico, quando si tratta di comprarle costano molto di più. È vero, dicono che per il 2030, data fissata per lo stop alle vetture a benzina, il listino sarà rivisto al ribasso, con modelli alla portata di tutti e non soltanto dei ricconi. Finora però questo resta un auspicio e non è detto che la predizione si realizzi. Anche riguardo alle case, la cui efficienza energetica dovrà essere rivista in pochi anni, si tende a minimizzare, dicendo che per i proprietari non esistono obblighi di adeguarsi alle nuove norme e dunque le famiglie non sopporteranno alcun costo. Ma chi conosce un po’ le cose del mondo sa che le fregature non sono mai annunciate. L’introduzione dell’euro, tanto per rimanere a un argomento che ci ha toccato nel portafogli, non era di certo stata pubblicizzata come una iattura. Anzi, tutti parlavano di un’occasione da prendere al balzo. Quando poi la nuova moneta è stata adottata, si è scoperto che un euro non valeva duemila lire, come tutti credevano, ma molto di meno, perché all’improvviso ogni bene si era rivalutato. Nella busta paga invece, l’euro restava ancorato al cambio d’inizio. Risultato, il potere d’acquisto si assottigliò in pochi mesi, impoverendo chi non poteva ritoccare al rialzo il proprio stipendio.

Se ricordo tutto ciò è perché ieri mi è capitato di leggere una notizia che se confermata sarebbe l’ennesima stangata per le famiglie. Tutti quanti sanno che pur non essendo state messe al bando, le auto più vecchie ormai fanno fatica a circolare nei centri storici. Sindaci come Beppe Sala e Roberto Gualtieri, rispettivamente a capo delle giunte di Milano e Roma, con la motivazione dell’inquinamento hanno emesso un bando alle vetture più datate, impedendone di fatto la circolazione. Tutto ciò a prescindere dal fatto che i proprietari delle suddette automobili avessero regolarmente pagato il bollo come quelli alla guida di qualsiasi altra quattroruote e a prescindere che il veicolo fosse altrettanto regolarmente assicurato. Con il risultato che gli automobilisti con auto non in regola sono costretti a lasciarle nel box. Ma questa fregatura è niente rispetto a quella in arrivo. La stretta in nome dell’ambiente infatti, non riguarda solo le macchine, ma anche le caldaie e i condizionatori ritenuti non in linea con le politiche green. In pratica, i proprietari di case dove sono in funzione impianti vecchi potrebbero essere caldamente invitati a sostituirli, con la minaccia di essere costretti a spegnerli o a ridurne il tempo di utilizzo se non si rivelassero adeguati.