Per Amato la Consulta deve stare a sinistra: «è il contraltare della maggioranza»

L’articolo 135 della Costituzione dice che la funzione di giudice della legge, cioè di chi è tenuto a far rispettare la Carta su cui si fonda la nostra Repubblica, è incompatibile con quella di membro del Parlamento. Però, se si è stati più volte deputato o senatore per una parte politica, non c’è problema, si può tranquillamente indossare la toga di magistrato dell’organismo di garanzia dei diritti degli italiani. Così, ad esempio, oggi la funzione di presidente della Consulta è esercitata da Augusto Barbera, un signore che per cinque legislature è stato eletto alla Camera sotto le bandiere del Pci e del Pds, oltre ad aver fatto il ministro nel governo Ciampi. E uno dei suoi predecessori, ossia Giuliano Amato, oltre a deputato e senatore pure lui per cinque legislature (nelle liste di Psi, Ulivo e Pd), è stato per ben due volte presidente del Consiglio e ha guidato vari ministeri nei governi Craxi, De Mita, D’Alema e Prodi. Entrambi, dunque, sono uomini di parte. I quali però, una volta indossata la toga, hanno rivendicato e ancora rivendicano la propria indipendenza di giudizio rispetto ai partiti da cui provengono.

Barbera venne nominato nel 2015 grazie a un accordo fra il Pd, i 5 stelle e Alleanza popolare, il partitino centrista nato dalla scissione del Pdl. E oggi che è chiamato a decidere su leggi che portano il timbro di una maggioranza di segno opposto. Pur sostenendo che le Corti non devono soverchiare il potere politico, aggiunge che Giorgia Meloni non può pensare di applicare alla Consulta lo spoils system, cioè sostituire i giudici in scadenza con altri più vicini al centrodestra anche se chi è venuto prima di lei, al posto di quelli andati in pensione, ha messo esponenti del Pd e dell’Ulivo.

La domanda a questo punto viene spontanea: perché oggi il premier di un governo liberamente votato dagli italiani non dovrebbe fare ciò che ha fatto chi governava prima? Peraltro, è lo stesso presidente ad avere ammesso ieri, in una lunga intervista a Repubblica, che «i giudici costituzionali sono collocati su un crinale delicatissimo, costretti a sindacare atti legislativi posti in essere da Parlamenti che esprimono la sovranità popolare. E mantenersi in equilibrio su questo crinale non è sempre facile».

Comprensibile, perciò, che qualcuno nutra dubbi a proposito dell’equidistanza dalle forze politiche di chi riveste il ruolo delicato di giudice costituzionale. Soprattutto se un tipo come Giuliano Amato, sempre ieri, una volta dismessa la toga di magistrato delle leggi, torna a rivestire i panni del militante di sinistra. Così, mentre l’attuale presidente della Corte sosteneva che gli eletti al Palazzo della Consulta non sono mai espressione di una sola forza politica o di una sola maggioranza di governo (e come abbiamo visto, non è vero), il Dottor Sottile, un uomo per tutte le stagioni purché di sinistra, spiegava che gli italiani si devono convincere che serve «un contraltare della maggioranza».

