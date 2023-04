Pnrr, Meloni: «Priorità assoluta del governo, spenderemo tutti i soldi»

Il governo sta facendo del Pnrr una priorità assoluta. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un colloquio informale con i giornalisti nel suo hotel a Londra: «Io credo che si debbano rassicurare gli investitori con i fatti e questo, obiettivamente, credo che si possa dire che lo abbiamo fatto sin qui, e continueremo a farlo». «Sul Pnrr credo che ci sia un po’ di confusione: spenderemo i soldi e voglio che sia chiaro», ha proseguito la Premier. «Agiremo per spendere il Pnrr nei tempi e sulle priorità necessarie, ma non è un fatto che può essere raccontato come un elemento di debolezza ma di forza. Siamo interessati a farlo meglio», ha aggiunto Meloni.

Il presidente del Consiglio ha poi confermato il Consiglio dei ministri del primo maggio. «Il primo maggio è il giorno della festa dei lavoratori e vogliamo dare un segnale sul mondo del lavoro», ha detto. «Abbiamo convocato anche i sindacati per domenica sera, mi dispiace ma questi erano i tempi. Tutto è organizzato e confido di potermela cavare», ha detto il premier.