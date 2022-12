Due giovani italiani trovati morti in Inghilterra, a Thornaby

Francesca Di Dio, 20 anni, e Nino Calabrò, 25 anni, entrambi originari della provincia di Messina, sono stati trovati senza vita a Thornaby, cittadina nel Regno Unito. Fidanzati dal settembre del 2019, si trovavano in Inghilterra, dove Nino aveva trovato lavoro nel settore della ristorazione. Francesca, invece, lo aveva raggiunto per trascorrere insieme le festività. Da due giorni, però, i fidanzati non rispondevano alle telefonate suscitando la preoccupazione di amici e familiari. A trovare i corpi senza vita di Nino e Francesca sono stati alcuni amici, intorno alle 14 (15 per l'ora locale italiana) di oggi.

Un duplice omicidio per il quale ci sarebbe già un sospettato. Al momento, secondo la Bbc, un ragazzo di 21 anni si trova in stato di fermo, arrestato dalla polizia locale di Thornaby.