Finisce l'era Maldini al Milan

Paolo Maldini non è più un dirigente del Milan. Manca solo l'ufficialità ma ormai la notizia che l'incontro del mattino con Jerry Cardinale sia servito solo per comunicare all'ormai ex direttore sportivo la fine del rapporto. Nessuna discussione, nessun dialogo, solo la comunicazione di quello che è un vero e proprio licenziamento.

Inutile dire che finisce anche l'avventura di Frederic Massara, l'altro grande dirigente del Milan scudettato di Pioli, la cui posizione resta salda e confermata.

Ora la gestione anche del mercato viene affidata a Giorgio Furlani, l'attuale amministratore delegato