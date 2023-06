Madonna ricoverata in terapia intensiva per una grave infezione batterica

Madonna, l’icona della musica pop, è stata trovata incosciente lo scorso sabato 24 giugno ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale per «una seria infezione batterica» che l'ha costretta a dare lo stop al suo tour mondiale “Celebration”, che sarebbe dovuto partire da Vancouver il 15 luglio. Madonna è stata per alcuni giorni in rianimazione e al momento è ricoverata in terapia intensiva, ma sembrerebbe essere fuori pericolo. La notizia è stata resa nota solo in queste ore da Guy O’Seary, il suo manager, che in una nota ha spiegato che l’allarme è scattato cinque giorni fa e che adesso «la sua salute sta migliorando, ma resta ancora sotto cura medica. È atteso un pieno recupero».



"Celebration" includeva date in Nord America e in Europa per un totale di 84 spettacoli – tra cui il 23 novembre a Milano -, ai quali Madonna si preparava da mesi. Solo pochi giorni prima di essere ricoverata la star aveva postato una foto delle prove con il messaggio: «La calma prima della tempesta».