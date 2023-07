La Russa jr, il giallo dello stupro. La denuncia prima al «Corriere» che alla Procura

La denuncia per violenza sessuale presentata nei giorni scorsi da una ventiduenne milanese contro Leonardo Apache La Russa, ventunenne figlio del presidente del Senato Ignazio, potrebbe far pensare a un accerchiamento giudiziario nei confronti degli esponenti di Fratelli d’Italia (in ordine Andrea Delmastro, Daniela Santanché e La Russa). Ma forse ad attaccare il socio di maggioranza del governo sono soprattutto i media cheamplificano ogni sospiro che provenga dalle Procure, ma anche da altri luoghi. Il caso di questo presunto stupro, rivelato ieri dal Corriere della sera, a noi ricorda da vicino quello del figlio di Beppe Grillo, Ciro. In quella storiaccia noi, in beata solitudine, abbiamo evidenziato per mesi tutto ciò che non tornava nelle accuse della presunta vittima.



