La caduta dei finti buoni - Panorama in edicola

Tutti buoni con i soldi degli altri

Con il cosiddetto "Pandoro Gate", Chiara Ferragni ha rivelato la vera faccia della beneficienza, tra autopromozione e crescita dei fatturati di famiglia.

È insopportabile il moralismo dei venditori

Gli influencer devono esplicitare la beneficienza per cui sono ampiamente pagati. Per i loro business vengono spesso paragonati ai politici, solo che nel caso di quest'ultimi c'è anche un pubblico interesse, non solo l'incasso.

La rete si allarga

Nel 2023 i migranti arrivati in Italia sono quasi 160 mila. Cambiano, ricostruisce Panorama, le modalità dei traffici umani. Il principale "hub" di partenza è la Tunisia, ma c'è anche la Libia occidentale con i palestinesi in fuga da Gaza. Spiazzanti, poi, le novità sulla ong di Luca Casarini.

Salario al minimo

Dall'opposizione si invoca una retribuzione decisa "per legge". Ma il vero problema dell'Italia è quello del mancato aumento di produttività - siamo tra gli ultimi in Europa - che permetterebbe anche stipendi più alti. La causa? La deriva assistenziale del nostro welfare.

L'uomo dal futuro

Per qualcuno è il massimo genio dei nostri tempi, con in più una visione politica. Secondo altri è un "furbo 2.0" e per giunta di destra. Di sicuro Mr. Tesla è un imprenditore visionario che rende reale quello che sogna, portando tecnologie evolutive nello spazio, nel cervello, ovunque.