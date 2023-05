In Italia gli adolescenti sono i più soddisfatti; la fiducia cresce del 5,9 per cento

Un report dell’Istat sulla soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita nel 2022 evidenzia che tra i giovani di 14-19 anni la quota di soddisfatti è in decisa crescita (58,2%, +5,9 punti rispetto al 2021, mentre è sostanzialmente stabile nel complesso della popolazione. Con il venir meno delle restrizioni nel contrasto alla pandemia, si osserva una ripresa forte e generalizzata della soddisfazione per il tempo libero trascorso e per le relazioni amicali, soprattutto tra i giovani, e cresce leggermente anche la soddisfazione per le relazioni familiari, in particolare tra le persone di 65 anni e più (dall’85,6 per cento nel 2021 all’88,6 per cento per cento nel 2022).

Continua a calare invece la soddisfazione per lo stato di salute, soprattutto tra gli anziani (dal 59,1 per cento al 55,3 per cento tra gli individui di 75 anni e più). La quota di famiglie che considera peggiorata la propria situazione economica negli ultimi 12 mesi è del 35,1 per cento.