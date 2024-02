A Taste 2024 si degusta e vive il miglior cibo italiano

La 17° edizione del salone di riferimento della cultura contemporanea del cibo va in scena alla Fortezza da Basso di Firenze dal 3 al 5 febbraio 2024 con 640 aziende che rappresentano l'eccellenza enogastronomica italiana di cui oltre 100 nuovi nomi che debuttano a questa edizione.

Un made in Italy dolce e salato pronto a viaggiare nel mondo e a conquistare le tavole più raffinate e i palati più esigenti. Il percorso espositivo di Taste, a questa edizione arricchito da importanti novità, permette a un pubblico di buyer sempre più internazionale di approfondire prodotti iconici e di tendenza, eccellenze artigianali e produzioni innovative, oltre al design dedicato alla tavola.

All’ultima edizione ,che si è svolta a febbraio 2023, Taste ha registrato circa 10.000 visitatori, di cui 7.050 operatori del settore (di questi circa 6.000 sono stati i buyer). I numeri dall’estero hanno raggiunto quasi 600 compratori da 50 paesi di provenienza (+20%).

COLORS ARE SERVED è il tema di Taste 2024. I colori sono cibo per gli occhi. Rosso, blu, giallo, verde: ognuno di loro stimola gioia, convivialità, ricordi. Qui gli ingredienti più noti delle nostre tavole sono diventati simboli colorati della grande varietà di sapori offerta dal percorso espositivo della manifestazione. Una sorta di menù ideale, evocativo e al tempo stesso concreto, da gustare in punta di forchetta, dal salato al dolce, per risvegliare i sensi, a partire da quello della vista, e per accendere la voglia di scoprire o di riscoprire le eccellenze italiane.

Cresce l'area dedicata agli Spirits, che diventa una vera e propria sezione con 24 etichette top del bere italiano.

Il progetto speciale di questa edizione è di Giannoni & Santoni, realtà specializzata nella progettazione di spazi e opere ad alto valore artistico che presenta a Taste la mostra NEW EGG.

In Fortezza, alla Sala della Volta, va in scena un’inaspettata collezione di pollai domestici, oggetti che travalicano i confini tra arte, design e architettura, pensati dall’ironico duo Vedovamazzei, con la direzione artistica di Nicolas Ballario. Il progetto vede inoltre la collaborazione di Paolo Parisi, il più apprezzato produttore al mondo di uova di alta qualità, simbolo di una visione in cui etica, attenzione alla biodiversità e creatività si fondono, con l’obiettivo di costruire una nuova consapevolezza intorno al legame tra uomo, animali e natura.

Prima espressione di OFF, nuovo marchio dell’universo Giannoni & Santoni nato proprio con la volontà di dare origine a oggetti, opere, prodotti fuori dagli schemi e orientati a ripensare un nuovo rapporto con la natura. NEW EGG ha debuttato in occasione dell’ultima edizione di Artissima a Torino, e ora arriva in esclusiva a Firenze per il pubblico di TASTE.

I Taste Talk Il sapore del colore La cucina è un'arte visiva che suscita emozioni e i colori ne sono elementi fondamentali, perchè i colori vengono prima del gusto, guidano le nostre scelte e la nostra percezione dei sapori. Fake Color / Fake Food Sofisticazione, adulterazione, alterazione, contraffazione: parleremo di frodi agroalimentari e di tutela della salute con chi direttamente se ne occupa. I colori del paesaggio I cambiamenti climatici ridisegnano la geografia e l'economia delle colture: come aumento delle temperature, siccità, alluvioni, eventi estremi impattano sulla produzione agricola e come gli agricoltori reagiscono e si difendono. Dal seme al piatto: come si diventa cibo

Un talk sulla filiera alimentare e le aziende che gestiscono tutto il processo produttivo. La catena produttiva tra innovazione e tradizione. Tre storie di produttori raccontate dal direttore di CiboToday Massimiliano Tonelli.

Fuoriditaste Ad ogni edizione di Taste la città di Firenze si anima con una serie di iniziative legate al gusto. Torna dunque anche FuoriDiTaste, con un calendario di degustazioni a tema, eventi speciali e nuovi modi di interpretare il food. Un programma che unisce le aziende che partecipano alla manifestazione e alcune tra le location e i locali più belli della città, e che di edizione in edizione registra un grande interesse e una partecipazione in crescita tra gli appassionati gourmet. Ecco alcuni eventi che meritano di essere vissuti: Sabato 3 febbraio, dalle 20 al ristorante Paoli, il più antico ristorante di Firenze, dove cibo e cultura si incontrano dal 1827, luogo di incontro di intellettuali come Leoncavallo, Puccini, Pirandello, torna per il secondo anno l’appuntamento "Fuori di truffle 2.0” con i pregiati tartufi dell’azienda San Pietro a Pettine in un menù di 4 portate. Dopo l’amuse bouche (Tartellette al carbone con mousse di blu toscano al tartufo) si parte con Tartare di chianina con crumble al tartufo e mayo di porcini, Mezzaluna con burrata, burro e tartufo nero, Filetto di Chianina con porcini, parmigiano reggiano e tartufo nero pregiato, per finire col Crumble al cacao, biscuit alla nocciola con ganache e tartufo nero pregiato; Sabato 3 febbraio, dalle 18 alle 19, Cibrèo at Helvetia & Bristol: "Viaggio nel cuore della Scozia con Benriach e Glenglassaugh", masterclass dedicata ai whisky scozzesi. Claudio Riva (Presidente di Whisky Club Italia) ci condurrà alla scoperta delle distillerie Benriach, gemma nel cuore dello Speyside, e Glenglassaugh nelle Highlands. Entrambe le distillerie, parte del Gruppo Brown-Forman, si avvalgono delle sapienti mani della celebre Master Blender Rachel Barrie, che le ha portate ad un nuovo splendore. Avremo la possibilità di degustare alcune interessanti etichette Benriach e la nuova gamma Glenglassaugh, la cui espressione Sanded è stata nominata Whisky Of The Year 2023 dalla rivista Whisky Advocate; Sabato 3 febbraio, dalle 20, ristorante Architettura del Cibo "Il Girotolio - cena 'a premi' dedicata all'olio Evo". Lo chef Giuseppe Papallo preparerà un menù di 4 portate ispirato a 4 cucine regionali (Toscana, Umbria, Puglia, Calabria) con altrettanti importanti oli (La Ranocchiaia, Olio Decimi, Pujje, Librandi). I commensali dovranno indovinare quale olio è stato usato in ogni piatto, e chi avrà abbinato correttamente i 4 piatti vincerà una campionatura; Domenica 4 febbraio, dalle 20 alla Trattoria dall'Oste "Italo Wagyu - Le pregiate carni Ca' Negra alla Trattoria dall'Oste". Per il secondo anno la pluripremiata Trattoria dall’Oste ospita le pregiate carni Wagyu di Ca’ Negra, unica azienda italiana a produrre questo tipo di carni. Dopo un antipasto con salumi stagionati, tartare e carpaccio, il menu speciale di Ca’ Negra prevede Risotto mantecato con crescenza e wagyu; Tagliata di wagyu con patate nocciola e per finire una mousse al limone; Domenica 4 febbraio Cocktail bar "Next Door" e ristorante Gunè, dalle 18 dopo una degustazione dedicata all’autentico rum dominicano Brugal (distribuito da Velier) al cocktail bar Next Door, il ristorante Gunè ospita una cena a 4 mani tra il resident chef Mirko Margheri e la chef Marcella Schillaci (Bistrot Lo Zero, Montespertoli) in pairing con le innovazioni superpremium del rum Brugal presentato dall’ambassador Matteo Melara; Lunedì 5 febbraio dalle 18 alle 19, Cibrèo at Helvetia & Bristol (via dei Pescioni): la pluripremiata Distilleria Elettrico, di Fabio e Piercristian Elettrico, celebra il 12° anno di attività presentando la nuova veste di alcuni dei suoi prodotti più iconici, dalla Sambuca allo zafferano ad Amarangela. Nell’occasione, anteprima del ponce alla livornese che dopo molti anni torna a essere prodotto nella città labronica; Lunedì 5 febbraio dalle 20,30 alla pizzeria Giotto "Da pop a gourmet - Il lato 'fine dining' di pizza & cucina etnica". Tre pizzaioli di fama (Marco Manzi, Gabriele Dani e Manuel Maiorano) abbinati ad altrettante cucine del mondo: una cena imperdibile dove ogni pizza si rifà ai sapori e alle tradizioni di Peru (Sevi), India (Haveli) e Corea (Hallasan), accompagnate dagli assaggi dei piatti internazionali che hanno ispirato i tre maestri dell’arte bianca, e dalle bollicine francesi di Alessandro Cicali.

La culla del Rinascimento è pronta, ancora una volta, a farci vivere delle emozioni indimenticabili, questa volta legate al food che, quando è di qualità, è una delle forme di arte che ha reso celebre il nostro Paese in tutto il mondo!