Hotspot di Lampedusa nel caos

Alta tensione nell'hotspot per i migranti di Lampedusa. I continui arrivi di persone, solo duemila nell'ultimo weekend, hanno ingolfato la struttura che si è trovata impossibilitata a gestire un cos' grande numero di persone.

Per questo ieri sera diverse centinaia di ospiti sono stati trasferiti a bordo della nave Diciotti e condotti a Porto Empedocle e in altri centri sparsi per il paese. Ma ci si aspettano altri sbarchi nelle prossime ore.