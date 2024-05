La generazione lacerata - Panorama in edicola

L'editoriale del direttore - Se è lo Stato a scegliere chi si cura

In Germania, qualcuno comincia a chiedersi se sia giusto trapiantare un fegato in un paziente che beve. Il concetto è il seguente: se non sei una persona che segue i principi della medicina per restare in salute, forse non meriti di essere curato. Un ragionamento pericoloso.

Dopo di lei... C’è anche lui

Tra gaffe strategiche e battaglie mal condotte, la leadership Pd di Elly Schlein è sempre più in bilico. E già si prepara un ingombrante «commissario».

ONG, l'inchiesta affondata

Dopo anni di indagini, 50 mila ore di intercettazioni, spese per milioni di euro e agenti sotto copertura, il processo a chi portava i clandestini in Italia è finito in una bolla di sapone. Ecco com’è successo.

Dormitorio capitale

Lo scorso anno Roma si è piazzata al secondo posto in Europa per notti prenotate sulle piattaforme degli affitti brevi. E per il Giubileo sono attesi 35 milioni di turisti. Così le locazioni lunghe diventano un miraggio e cresce il caos.

Mal di piombo

L’esposizione a questo elemento diffusonell’ambiente e nei prodotti provoca gravi problemi di salute, in particolare nei bambini e nelle donne incinte. La Ue ha varato una normativa. Ma sulle importazioni dall’estero ci sono pochi controlli.