Gelo Usa: «Diremo no ad un cessate il fuoco adesso»

La Casa Bianca sta seguendo «molto attentamente» la visita in Russia del presidente cinese Xi Jinping. Lo ha dichiarato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, ribadendo che «un cessate il fuoco in questo momento in Ucraina non farebbe che ratificare le conquiste della Russia, dando al presidente Putin il tempo per rifornire e addestrare le truppe e per rilanciare le operazioni militari dove e quando lo vorrà».

«Se la Cina lancera' un appello per un cessate il fuoco durante la visita di Xi a Mosca, Kiev dovrebbe respingerlo, cosa che faremo anche noi, perche' fondamentalmente ratificherebbe cio' che (i russi) sono stati in grado di conquistare dentro l'Ucraina e darebbe loro tempo e modo di prepararsi»: lo ha ribadito alla Cnn il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby. «Se vai a Mosca, se ti siedi per tre giorni al tavolo con il presidente Putin e familiarizzi con la sua prospettiva sulla guerra in corso, il minimo che puoi fare e prendere il telefono e chiamare il presidente Zelensky per ascoltare la sua versione dei fatti», ha concluso Kirby.

«La proposta di pace per l’Ucraina presentata dalla Cina non dovrebbe ingannare nessuno: il documento non include il ritiro delle forze russe e ratificherebbe, di fatto, l’occupazione di territori ucraini da parte di Mosca». Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in occasione della presentazione del rapporto del dipartimento di Stato sui diritti umani. «L'Ucraina sta seguendo da vicino la visita del Presidente cinese in Russia. Ci aspettiamo che Pechino usi la sua influenza su Mosca per farle porre fine alla guerra aggressiva contro l'Ucraina», ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Oleg Nikolenko.