Francia, raccolta fondi: oltre 1 milione per l'agente e 210mila per Nahel

Dopo migliaia di arresti, 5mila veicoli incendiati e 45mila poliziotti schierati, le proteste in Francia si sono infiammate nuovamente a causa della raccolta fondi per l’agente francese che la settimana scorsa ha sparato e ucciso il 17enne Nahel. Infatti le donazioni per la famiglia dell'agente hanno superato il milione di euro. Invece il fondo di donazioni per Nahel ha ricevuto una cifra di gran lunga inferiore, poco più di 210mila euro.

L’iniziativa è stata promossa sul sito Gofund.me da Jean Messiha, controverso editorialista di estrema destra vicino a Eric Zemmour, il polemista candidato presidenziale nell’ultima corsa per l’Eliseo. La mossa ha suscitato la condanna di numerosi politici di centro e di sinistra, che lo hanno accusato di «giocare con il fuoco». Non è detto comunque che i fondi giungano a destinazione.