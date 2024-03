Il fallimento dell'Europa - Panorama in edicola

L'editoriale del direttore

A destra e a sinistra da oltre una settimana si strappano i capelli per la vittoria di Alessandra Todde in Sardegna. I partiti che compongono la maggioranza paiono in crisi d'astinenza da prestazioni e quelli della minoranza in overdose di valutazioni.

Questa Unione è da rifare

Decisioni lunghissime, moltiplicazione di funzioni (e costi) tra Parlamento, Consiglio e Commissione, compromessi al ribasso che favoriscono i Paesi più forti. Ecco che il Vecchio continente sbaglia politiche e impone eccessi nel Green deal, accumula ritardi sulla Difesa comune, scarica le responsabilità sull'immigrazione. Così la disaffezione sempre più forte dei cittadini rischia di far disertare anche il voto di giugno e innescare una crisi irreversibile. Ci sarà un futuro condiviso solo con un'euro-rivoluzione.

Non aprite quel messaggio

Finte comunicazioni della banca, premi fasulli, falsi avvisi per pacchi postali bloccati. Le truffe in arrivo sul computer e soprattutto, via telefono, nel 2023 hanno fruttato alla criminalità digitale oltre 137 milioni di euro. E si parla solo di casi rilevati dalla Polizia postale... Essere accorti e non diffondere in rete dati sensibili non basta più.

Grandi progetti. Grandi debiti

L'Arabia Saudita continua a costruire il suo futuro di lusso e di turismo, ma per riuscirci deve accumulare almeno altri duemila miliardi di dollari di investimenti entro il 2030. Forse un azzardo.

La donna che ci ha venduto l'Oriente

Un personaggio a metà tra l'esoterico e il pasticcione. Helena Petrovna Blavatsky è all'origine dell'innamoramento dell'Occidente per l'esotico, l'occulto, l'India come miraggio. E la sua vita da romanzo ha ispirato studi e ironie di scrittori.